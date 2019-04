Trump in Gb dal 3 al 5 giugno

LONDRA, 23 APR - Buckingham Palace ha formalizzato oggi l'invito al presidente degli Usa, Donald Trump, per una visita di Stato nel Regno Unito dal 3 al 5 giugno. Trump, che l'anno scorso era stato a Londra per una visita meno formale, sarà ricevuto a Buckingham Palace e incontrerà inoltre la premier britannica, Theresa May, secondo l'agenda. Stando ai media londinesi, il presidente americano farà successivamente tappa anche in Francia per il 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia.