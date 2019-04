Messico, fermati centinaia di migranti

PIJIJIAPAN (MESSICO), 23 APR - Centinaia di migranti provenienti dall'America Centrale e diretti verso gli Stati Uniti sono stati fermati dalla polizia in Messico. Si è trattato della più imponente operazione volta a frenare la carovana da quando questa si è formata, lo scorso anno. La polizia ha preso di mira alcuni gruppi isolati in fono ad una carovana di circa tremila persone che stavano attraversando il Chiapas nella speranza di raggiungere il confine con gli Stati Uniti. Giunti alle porte di Pijijiapan sotto un sole cocente, gli agenti li hanno raggiunti su camionette e furgoni spintonando con la forza uomini donne e bambini all'interno dei veicoli, costretti a lasciare in terra valige, abiti, scarpe e altri effetti personali. I migranti sono poi stati trasferiti su un autobus, presumibilmente per essere poi condotti a centri di detenzione in vista dell'espulsione.