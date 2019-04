Egitto: chiuse urne referendum pro-Sisi

(ANSA-AP) - ROMA, 22 APR - Terzo e ultimo giorno di voto in Egitto per il referendum su alcune modifiche costituzionali volte, fra l'altro, a consentire all'attuale presidente Abdel-Fattah el-Sisi di rimanere in carica fino al 2030. Le urne stanno ormai per chiudere, e i risultati sono attesi entro questa settimana. L'esito positivo della consultazione viene dato per scontato e il governo ha esortato con forza al voto per garantire un'alta affluenza e la massima legittimazione possibile. Le autorità hanno intrapreso una stretta in vasta scala sul dissenso da quando el-Sisi ha guidato nel 2013 un colpo di Stato militare contro il presidente eletto Mohamed Morsi. Il referendum è visto da molti come un passo in più verso un ritorno ad un governo autoritario dopo otto anni di spinte democratiche. I partiti di opposizione hanno esortato gli elettori a respingere le misure proposte, ma la loro influenza in Parlamento, dove i sostenitori di Sisi occupano la maggioranza dei seggi, è limitata.