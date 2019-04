Summit troika Ua su Libia e Sudan

ROMA, 22 APR - Si terrà domani al Cairo una riunione di emergenza della troika dell'Unione africana, convocata per discutere delle crisi in atto in Libia e Sudan. Lo riferisce il sito sudafricano Iol annunciando la partecipazione al summit, fra gli altri, del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. L'incontro è stato convocato dal presidente egiziano Abdel Fatah el-Sisi nella sua veste di presidente di turno dell'Unione Africana. Della troika fanno parte l'Egitto, il Sudafrica e il Rwanda. Tra i partecipanti, anche il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Mahamat Faki, appena rientrato da una visita in Sudan. I leader dei tre Paesi faranno il punto sulla evoluzione della situazione in Sudan, dove le proteste continuano dopo il colpo di Stato militare che ha spodestato il presidente Omar al-Bashir. In un'altra sessione del summit si parlerà di come arrestare l'attuale crisi in Libia, dove il generale Khalifa Haftar sta conducendo una offensiva sulla città di Tripoli.