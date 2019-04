Usa, 10 mln dlr per notizie su Hezbollah

WASHINGTON, 22 APR - Per la prima volta il dipartimento di Stato Usa offre una ricompensa, sino a 10 milioni di dollari, a chi fornisca informazioni utili a interrompere i meccanismi finanziari di Hezbollah, che gli Stati Uniti considerano una organizzazione terroristica basata in Libano e finanziata dall' Iran. Lo stesso dipartimento ha indicato tre persone come esempio di finanziatori o facilitatori chiave di Hezbollah sui quali cerca informazioni: Adham Tabaja, Mohammad Ibrahim Bazzi e Ali Youssef Charara.