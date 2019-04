Usa, stop esenzioni import petrolio Iran

WASHINGTON, 22 APR - Il presidente Donald Trump ha deciso di non rinnovare, alla loro scadenza all'inizio di maggio, le esenzioni per l'import di petrolio iraniano. Lo ha annunciato la Casa bianca, spiegando che la decisione "mira ad azzerare l'export di petrolio iraniano, negando al regime la sua principale fonte di entrate". Tra gli otto Paesi cui erano state concesse le esenzioni c'era anche l'Italia. Annunciando lo stop alle esenzioni la Casa Bianca ha inoltre sottolineato che "Usa, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, tre dei piu' grandi produttori di energia, insieme ai loro amici ed alleati, sono impegnati ad assicurare che i mercati globali del petrolio restino forniti in modo adeguato".