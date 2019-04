Marocco:protesta per leader anti-povertà

RABAT, 21 APR - Migliaia di marocchini hanno invaso le strade di Rabat per protestare contro le pesanti condanne detentive inflitte a Nasser Zefzakil, leader del movimento anti-povertà 'Hirak Rif', e a dozzine di altri attivisti. "La gente vuole che i detenuti vengano rilasciati" e "Lunga vita al Rif" hanno gridato a squarciagola i manifestanti sorvegliati a vista dalle forze di sicurezza marocchine. Nel giugno del 2018 Zefzafi è stato condannato alla massima pena di 20 anni di carcere per minacce alla sicurezza dello stato. In questo mese un tribunale d'appello ha confermato la pena e quella di altri attivisti. Rif è la problematica regione nel nord del Marocco, dove il movimento Hirak è nato nel 2016 dopo la morte di un pescivendolo locale, Mohcine Fikri, schiacciato a morte da un camion della spazzatura nella città di Al-Hoceima mentre cercava di proteggere il suo pesce che era stato confiscato dalla polizia. Il movimento chiede sviluppo e creazione di posti di lavoro per la regione.