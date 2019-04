Re Bahrein ridà la cittadinanza a 551

DUBAI, 21 APR - Il re del Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa, ha restituito la cittadinanza a 551 persone che ne erano state private da tribunali dello stato arabo del Golfo. Nel decreto reale, giunto a sorpresa ed annunciato dalla Bahrain News Agency, non è fornita alcuna spiegazione della decisione del sovrano Hamad bin Isa Al Khalifa. Per effetto di una rivolta nel 2011, il Bahrain ha revocato la cittadinanza a quasi mille suoi cittadini. Martedì scorso un tribunale del Regno, in un processo di massa, ha revocato la cittadinanza a 138 persone con accuse di terrorismo. Una mossa criticata dalle Nazioni Unite.