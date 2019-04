Incendio nel centro storico di Lima

LIMA, 20 APR - Un incendio di grandi proporzioni è scoppiato ieri investendo un intero isolato del centro storico di Lima, ed i vigili del fuoco all'alba di oggi erano ancora impegnati a estinguere le fiamme. Lo riferisce la radio RPP. Visitando la scorsa notte la zona al centro del disastro conosciuta come 'Mesa redonda' (Tavola rotonda), il presidente peruviano Martin Vizcarra ha annunciato che "l'incendio è stato circoscritto e non si espanderà più". Mario Cassaretto, responsabile dei vigili del fuoco impegnati sul posto con una cinquantina di automezzi, ha indicato all'emittente che l'opera di spegnimento "non terminerà oggi prima di mezzogiorno (le 19 italiane)".