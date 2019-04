Libia: Amsi, uccisi 77 bambini

ROMA, 20 APR - Sarebbero 77 i bambini morti in Libia dall'inizio degli scontri: le ultime due vittime minorenni stanotte, nei violenti scontri a Tripoli. Lo riferisce all'ANSA Foad Aodi, presidente dell'associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e Consigliere dell'Ordine dei dei medici di Roma, in costante contatto con i medici libici nelle zone del conflitto sia negli ospedali che nelle periferie di Tripoli.