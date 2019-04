Francia: sale popolarità Macron

PARIGI, 19 APR - Qualche giorno dopo l'incendio a Notre-Dame, la popolarità del presidente Emmanuel Macron è in netto rialzo, + 3 punti e un livello che non aveva raggiunto dallo scorso mese di settembre, stando a un sondaggio BVA per la radio RTL. Secondo diversi opinionisti, l'aumento potrebbe essere legato ad un cosiddetto "effetto Notre-Dame", innescato dal richiamo del capo dello Stato ad un'unità del Paese di fronte a grandi pericoli o momenti di difficoltà.