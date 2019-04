'Follia totale', ultimo tweet reporter

LONDRA, 19 APR - "Derry, questa notte. Follia totale". E' questo il testo dell'ultimo tweet pubblicato dalla giornalista Lyra McKee prima di venir uccisa ieri sera a Londonderry, in Irlanda del Nord, durante gli scontri tra i dimostranti e la polizia. La reporter ha postato sul suo profilo anche una fotografia scattata nel corso della violenta protesta. McKee viene definita dai media britannici una promessa del giornalismo investigativo e aveva firmato un contratto per la pubblicazione di due libri con la casa editrice Faber & Faber. Nel 2016 era stata inserita da Forbes nella lista dei 30 giornalisti under30 più influenti in Europa. E' la prima giornalista uccisa nel Regno Unito dal 2001.