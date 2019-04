Irlanda Nord:Tajani,si faccia piena luce

BRUXELLES, 19 APR - "Chiedo alle autorità di fare piena luce sulla morte della giornalista Lyra McKee, uccisa durante gli scontri di ieri sera a Londonderry. Non possiamo accettare che chi ha il compito di informare e cercare la verità paghi con la propria vita". E' quanto scrive in un tweet il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani riferendosi a quanto avvenuto ieri sera in Irlanda del Nord.