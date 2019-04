Sarraj, 'missili Grad nelle scuole'

TRIPOLI, 18 APR - "Gli uomini di Haftar lanciano i missili Grad su Tripoli e nell'area del fronte meridionale da postazioni piazzate nelle scuole. Sanno bene che non colpiremmo mai in aree simili: non vogliamo decimare il nostro popolo". lo ha detto all'ANSA Mohanned Younis, il portavoce del presidente del Consiglio presidenziale libico, Fayez al Sarraj.