Vittime bus Madeira erano tutte tedesche

LISBONA, 18 APR - Erano tutti tedeschi i 29 turisti morti nello schianto di un bus sull'isola portoghese di Madeira. Lo ha confermato il ministero degli Esteri di Lisbona. Erano 57 in totale (55 turisti tedeschi più l'autista e la guida portoghesi) le persone a bordo del bus che, al momento dell'incidente, mercoledì in prima serata quando ancora c'era luce, stava attraversando la zona di Canico, per arrivare a Funchal. Il mezzo, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, sarebbe precipitato in una scarpata finendo addosso ad una casa. I feriti sono 28.