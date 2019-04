Rettore Notre-Dame,cattedrale temporanea

PARIGI, 18 APR - Il rettore di Notre-Dame, monsignor Patrick Chauvet, annuncia l'intenzione di far costruire una "cattedrale provvisoria in legno" sul sagrato di Notre-Dame. "Voglio che sia un luogo bello, un po' simbolico, attraente", per accogliere fedeli e turisti, ha detto il monsignore francese responsabile di Notre-Dame, intervistato dall'emittente CNews. Chauvet ha aggiunto che l'obiettivo è fare in modo che la cattedrale "resti sempre viva".