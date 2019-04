Terremoti: scossa magnitudo 6 a Taiwan

ROMA, 18 APR - Una scossa di terremoto di magnitudo 6 ha colpito oggi l'est di Taiwan, a circa 10 km a nordovest della città costiera di Hualien e ad una profondità di 10 km: lo riporta l'Istituto geofisico americano (Usgs). Per ora non si hanno notizie di vittime o danni. La scossa è stata avvertita anche nella capitale Taipei, che si trova a circa 115 km dall'epicentro del sisma.