Pakistan: assalto bus, 14 morti

QUETTA (PAKISTAN), 18 APR - Uomini armati hanno assaltato un autobus in Pakistan uccidendo 14 passeggeri. Lo rendono noto le forze di sicurezza, spiegando che l'attacco è avvenuto su un'autostrada nel sudovest del paese. Non è ancora chiaro chi siano i responsabili dell'assalto, avvenuto all'alba di oggi. Sul bus viaggiavano circa 30 persone, in direzione del porto sudoccidentale di Gawadar. Gli assalitori ne hanno uccise 14 dopo aver controllato a tutti i documenti di identità. Nessuno ha rivendicato al momento la responsabilità dell'attacco, ma si pensa a un'azione dei separatisti beluci.