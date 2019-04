Onu, 20mila gli sfollati a Tripoli

(ANSAmed) - TUNISI, 16 APR - E' salito a circa 20.000 il numero degli sfollati dall'inizio degli scontri armati a Tripoli e dintorni. Lo scrive l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) in un "aggiornamento flash" sulla situazione nei dintorni della capitale, precisando che oltre 2500 sono le persone che hanno lasciato le proprie case solo nelle ultime 24 ore. Più di 14.000 sfollati hanno cercato sicurezza fuori dalla capitale, a Tajoura, Al Maya, Ain Zara. "Le ostilità in corso continuano a ostacolare gli sforzi nei soccorsi", si legge ancora nella nota. "Nonostante i tentativi delle Nazioni Unite di assistere rifugiati e migranti nei centri di detenzione Abu Slim e Qasr Ben Ghashir, entrambe le squadre di soccorso non hanno potuto raggiungere dette destinazioni, a causa, rispettivamente, di impedimenti burocratici e mancanza di sicurezza".