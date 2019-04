Raccolta per scuola guida donne a Kabul

ROMA, 15 APR - Si chiama 'Navetta rosa e scuola guida gratuita femminile' ed è il progetto lanciato in Afghanistan da 'Nove onlus' per affrontare il problema della mobilità, una delle più importanti barriere all'emancipazione delle donne afghane. La 'Navetta Rosa', primo servizio sperimentale di trasporto tutto al femminile, partirà a breve grazie al contributo di OTB Foundation, La terra di Piero e di altri sponsor. Mancano invece i fondi per proseguire la scuola guida femminile di Nove Onlus, che ha permesso di prendere la patente a 195 donne, il 17 % di tutte le patentate a Kabul in un quinquennio. A questo scopo, la Nove Onlus ha lanciato una raccolta di fondi. Si può contribuire facendo una donazione, tramite carta di credito o PayPal, all'indirizzo http://www.noveonlus.org/sostieni-nove-onlus/ Oppure tramite bonifico bancario al conto corrente di Nove Onlus IBAN: IT94K0335901600100000069519 BIC/SWIFT: BCITITMX Specificando nella causale: Sostegno al progetto Navetta Rosa e scuola guida a Kabul.