Royal baby, sudditi scommettono su Diana

ROMA, 14 APR - Il principe Harry e Meghan, la duchessa del Sussex, hanno annunciato che la nascita del primo bebè sarà un evento privato, probabilmente non in clinica, ma nella nuova residenza di Frogmore Cottage. Quel che sembra sicuro è che lo scenario sarà molto diverso dal circo mediatico fuori dall'ospedale di Londra dove sono nati i tre figli della cognata Kate. Ma questo non ha impedito a tutti nel Regno di cercare di indovinare il sesso e il nome del loro primo figlio. Se si deve credere ai bookmaker della Gran Bretagna, intervistati dalla AP, sarà una femmina e Diana potrebbe essere uno dei suoi tanti nomi. L'agenzia William Hill ha chiuso le scommesse sul sesso del bambino pochi giorni fa dopo che una valanga di puntate è arrivata da persone convinte che la coppia avrà una bambina. Finora, il nome Diana è in cima alla lista dei bookmaker senza rivali e William Hill ha messo le probabilità a 4/1. Victoria, Alice, Grace ed Elizabeth sono alle spalle, mentre Albert, Arthur e James nel caso di un maschio.