Sudan: 'migliaia' in sit-in la notte

IL CAIRO, 14 APR - Sono stati "migliaia" i sudanesi che hanno passato la notte in sit-in davanti al quartier generale delle Forze armate a Khartum. Lo ha riferito all'ANSA l'ufficio stampa dell'Associazione del professionisti sudanesi (Spa), uno dei principali promotori della protesta che giovedì scorso ha portato alla caduta del presidente Omar al-Bashir. L'indicazione è stata fornita rispondendo alla domanda su quante persone avessero sfidato il coprifuoco imposto giovedì e poi revocato ieri dai militari. Venerdì, durante il giorno, il raduno avrebbe ottenuto una partecipazione stimata "dai due ai quattro milioni" di persone, ha sostenuto lo "Spa Media Relations" in un messaggio. Il sit-in era cominciato sabato 6 aprile, nell'anniversario "dell'ultima precedente rivolta popolare coronata da successo", quella del 1985, ha ricordato il think tank Carnagie Middle East Center riferendosi al colpo di Stato militare che portò a elezioni e alla formazione di un governo civile l'anno dopo.