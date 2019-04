Greta al Parlamento europeo, poi a Roma

ROMA, 14 APR - "Sono sul treno per il parlamento europeo, il Senato italiano, il Vaticano e la Camera dei deputati durante le feste di Pasqua. E venerdì parteciperò allo sciopero scolastico di Roma. Lo so che è vacanza, ma la crisi climatica non va in vacanza e nemmeno noi". Lo scrive su Twitter Greta Thunberg, la giovane attivista svedese diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, postando una foto di sé sulla banchina di una stazione ferroviaria. Greta sarà martedì a Strasburgo al parlamento europeo, e giovedì arriverà a Roma.