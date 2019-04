Gilet gialli: 7.500 in strada in Francia

PARIGI, 13 APR - Mobilitazione sempre vicina ai minimi per il 22/o atto della protesta dei gilet gialli, con 7.500 manifestanti in tutta la Francia, contro i 6.300 della settimana scorsa. A Parigi, secondo la prefettura, sono in piazza soltanto 1.300 gilet gialli, mentre sabato scorso ce n'erano 3.100. Se nella capitale la situazione resta calma, con i vari gruppi di gilet gialli confluiti, senza incidenti, a Place de la Republique, a Tolosa - nel sud-ovest, dichiarato oggi dai manifestanti "capoluogo nazionale dei gilet gialli" - la tensione continua. Fin dall'inizio della manifestazione gruppi di black bloc hanno eretto barricate nella grande avenue Jean Jaures, appiccando il fuoco in diversi punti. Al loro tentativo di entrare nella Place du Capitole, vietata alle manifestazioni, gli agenti hanno reagito con proiettili di gomma e gas lacrimogeni. La tensione continua, mentre la polizia ha impartito l'ordine di dispersione.