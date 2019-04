Trump, difficile sconfiggere Ivanka

WASHINGTON, 13 APR - "Sono orgoglioso di tutti i miei figli" ma Ivanka è "unica": se decidesse di correre per la presidenza "sarebbe difficile da battere". Parola di Donald Trump che, in un'intervista a The Atlantic, racconta la figlia. "Si è dedicata ad aiutare la gente, non ero sicuro che fosse il miglior uso del suo tempo, ma non sapevo quanto avrebbe avuto successo. Ha creato milioni di posti di lavoro, non avevo idea potesse avere così successo", afferma il presidente, descrivendo la First Daughter come una "diplomatica naturale. Sarebbe stata grande alle Nazioni Unite". Trump ammette di aver pensato alla figlia per la presidenza della Banca Mondiale: "Sarebbe stata fantastica perché è molto brava con i numeri. E' molto calma. L'ho vista sotto tremendo stress e tremenda pressione e ha reagito molto bene".