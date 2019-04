Afghanistan:offensiva primavera talebani

KABUL, 12 APR - A pochi giorni dall'avvio di colloqui di pace a Doha, in Qatar, tra le parti in conflitto in Afghanistan, i talebani hanno annunciato il lancio di una 'offensiva di primavera'. L'operazione, chiamata al Fath Jihadi, è cominciata con una serie di attacchi - hanno annunciato - alla maggiore base aerea statunitense in Afghanistan, quella di Bagram. Una vasta azione di propaganda è scattata fin dall'alba, annunciando attacchi contro le forze armate afghane in diverse province. I colloqui di pace dovrebbero iniziare il 19 aprile.