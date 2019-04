Colombia, tregua Eln per Settimana Santa

BOGOTA', 12 APR - La guerriglia dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) della Colombia ha annunciato che in occasione delle imminente Settimana Santa osserverà una sospensione unilaterale delle operazioni offensive su tutto il territorio nazionale. In un comunicato pubblicato nel suo portale, l'Eln precisa che il cessate-il-fuoco comincerà alle ore zero di domenica 14 aprile e terminerà domenica 21 aprile alle 24. Durante questo periodo, si precisa, "risponderemo solo se saremo attaccati". Questa iniziativa, indica la guerriglia, "sarà introdotta nonostante la gigantesca offensiva militare e paramilitare in corso contro le nostre unità su tutto il territorio nazionale". Cogliamo l'occasione, prosegue l'Eln, per "ribadire la nostra decisione di avanzare verso la pace, di continuare con i Dialoghi ed i Tavoli di conversazioni, e di ottenere in modo immediato un cessate-il-fuoco bilaterale che generi sollievo umanitario per le comunità più colpite dal conflitto".