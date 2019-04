Stasera allunaggio navicella 'Bereshit'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 APR - Dopo 47 giorni e 6,5 milioni di chilometri, la navicella israeliana 'Bereshit' ('In principio', in ebraico) dovrebbe atterrare questa sera sulla Luna alle 22.25 (le 21.25 in Italia). Se così sarà, Israele diventerà il quarto paese al mondo a scendere sul satellite della Terra. La notte scorsa, gli ingegneri di 'Bereshit' hanno programmato i motori per la manovra finale ponendo la navicella nell'orbita ellittica più piccola attorno alla Luna. Nel suo punto più vicino, la navicella sarà tra i 15 e i 17 chilometri dalla superficie lunare. Se tutto andrà bene - hanno ricordato i media - 'Bereshit' si poserà sul Mare della Serenità con due ore di tempo a disposizione per gli esperimenti scientifici programmati. A bordo della navicella c'è una versione in miniatura della Torah (Vecchio Testamento) il libro sacro ebraico che si apre proprio con le parole 'In Principio'.