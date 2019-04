Meghan e Harry, parto resterà privato

LONDRA, 11 APR - Harry e Meghan hanno deciso di lasciare in una dimensione "privata" i preparativi per l'arrivo del loro royal baby, la cui nascita è prevista in tempi brevi e il parto stesso. Lo si legge in una nota diffusa da Kensington Palace. "Il Duca e la Duchessa di Sussex - recita il comunicato - sono molto grati per i messaggi di buon augurio ricevuto da tante persone in giro per il Regno Unito e per il mondo", ma "hanno preso la decisione personale di mantenere privati i piani previsti per l'arrivo del bebè. Il Duca e la Duchessa si riservano di condividere le notizie esaltanti (che li aspettano) con tutti dopo che avranno avuto l'opportunità di celebrarle privatamente come una nuova famiglia". Alla scelta fa da sfondo l'atteggiamento critico verso Meghan e la diffusione recente di voci di presunte tensioni fra i duchi di Sussex e altri membri della famiglia reale - in particolare il principe William, fratello maggiore di Harry, e sua moglie Kate - da parte di varie testate britanniche.