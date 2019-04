Venezuela: Croce Rossa, aiuti in arrivo

ROMA, 10 APR - Il direttore nazionale della Croce Rossa venezuelana, Carlos Ruiz, e il medico della Mezzaluna Rossa, Kelvin Garcia, hanno annunciato che tra giovedì e venerdì di questa settimana arriveranno i primi aiuti sanitari in Venezuela. I farmaci arriveranno da Panama e riforniranno l'ospedale infantile "J.M. de los Ríos" di Caracas, e successivamente lo stesso accadrà con altri centri sanitari. In un'intervista alla venezuelana Union Radio, García ha affermato che la prima spedizione conterrà farmaci di base come: analgesici, antibiotici, antipiretici, tra gli altri. Il direttore della Croce Rossa venezuelana ha dichiarato che l'organizzazione ha valutato lo stato degli impianti elettrici dei centri sanitari, per garantire che venga rispettata la catena del freddo necessaria per la conservazione dei medicinali.