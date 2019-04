Brexit: Merkel, Ue può dare rinvio lungo

BERLINO, 10 APR - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto oggi al Bundestag, parlando prima di lasciare Berlino per Bruxelles dove si terrà il vertice straordinario, che l'Ue potrebbe decidere un rinvio della Brexit più lungo di quello richiesto dal governo britannico. Ma sarebbe un rinvio flessibile, in grado di consentire un'uscita "molto veloce" una volta che il Regno Unito abbia approvato l'accordo. L'eventuale decisione su un prolungamento dei tempi per la Brexit "deve dare un po' di calma', ha detto la cancelliera. Alla domanda poi su quale tipo di rinvio sia preso in considerazione, Merkel ha risposto: "Il piu' corto possibile, ma per il tempo che ci consenta di non tornare ogni due settimane sugli stessi temi".