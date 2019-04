Incendio in un mall a Bangkok

BANGKOK, 10 APR - Un incendio è scoppiato poco fa all'interno del centro commerciale Central World, uno dei più grandi di Bangkok. Le fiamme si sono sviluppate in un'ala dedicata agli uffici, per cause non ancora precisate, ma il fumo ha raggiunto anche i piani dei negozi, costringendo i visitatori a lasciare l'edificio in fretta. Non è chiaro se ci siano vittime. Un video diffuso su Facebook da un passante mostra però un uomo lasciarsi cadere dal sesto piano, lo stesso dove denso fumo nero esce dalle finestre.