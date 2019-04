Brexit:Tory, ricorso contro rinvio lungo

LONDRA, 10 APR - I falchi Tory brexiteer sono pronti a far ricorso presso le corti britanniche - e potenzialmente a impelagare l'Ue nelle incertezze di una battaglia legale - contro l'eventuale decisione di Bruxelles di aprire le porte a una proroga lunga della Brexit. Lo si legge in una lettera aperta inviata oggi al presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, a poche ore dal vertice Ue chiamato a valutare la richiesta di un nuovo rinvio, dal deputato Bill Cash: veterano del gruppo conservatore a Westminster ed euroscettico storico. Cash - che è avvocato di formazione e fa parte del team di esperti legali dello European Research Group, la corrente dei Tory ribelli oltranzisti pro Brexit - definisce "probabile un ricorso" immediato di fronte "alle Corti del Regno Unito. E giustifica l'iniziativa con la convinzione che il governo di Londra sia ormai vincolato legalmente a far uscire il Regno dall'Ue sulla base della legge attuativa della Brexit approvata con voto definitivo dal Parlamento di Westminster nel 2018.