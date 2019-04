Israele: Olp, parlamento razzista

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 APR - "Purtroppo gli israeliani hanno in maggioranza votato per candidati impegnati ad arroccarsi nello status quo di oppressione, occupazione, annessione ed esproprio in Palestina". Lo ha detto l'esponente dell'Olp Hanan Ashrawi, secondo cui Israele ha scelto "un parlamento di destra razzista e xenofobo". "L'agenda estremistica e militaristica, guidata da Netanyahu, è stata incoraggiata dalle politiche sconsiderate e dal cieco sostegno dell'amministrazione Trump Trump" in un'alleanza "cinica".