Barnier, negoziato Labour motiva proroga

LUSSEMBURGO, 9 APR - "Il nuovo processo politico del negoziato trasversale" tra la premier britannica Theresa May ed il leader labour Jeremy Corbyn, per formare una maggioranza sull'Accordo di divorzio ai Comuni "è ciò che dà un senso alla domanda di un'estensione. La risposta spetta ai leader al vertice, ma la proroga deve essere utile per dare più tempo, se necessario, per riuscire nel processo politico in corso, per dare tutte le possibilità". Così il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier.