Korean Air: morto presidente Cho Yang-ho

ROMA, 8 APR - E' morto ieri all'età di 70 anni il patron e presidente della Korean Air, Cho Yang-ho: lo rende noto la stessa compagnia aerea, una delle principali in Asia, senza fornire dettagli oltre al fatto che Cho è deceduto in un ospedale di Los Angeles. La sua leadership, commenta la Bbc, è stata oscurata da numerosi scandali familiari, incluso il noto incidente che ebbe come protagonista una delle sue figlie e oggi conosciuto come la 'rabbia delle noccioline'. Lo stesso Cho, che era sotto processo per corruzione, era stato cacciato dal consiglio di amministrazione lo scorso marzo. La famiglia Cho balzò agli onori delle cronache mondiale nel 2014, quando la figlia Cho Hyun-ha - 42 anni - bloccò a terra a New York un volo per Seul e licenziò uno steward per il semplice fatto che non le erano state servite in maniera appropriata le noccioline 'macadamia'. La donna fece ammenda pubblicamente, avvilita e in lacrime, scontando comunque una condanna a 5 mesi di prigione.