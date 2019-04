Netanyahu, su Territori contatti con Usa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 APR - "Da sei mesi sono in contatto con gli Usa sulla mia intenzione di estendere la sovranità israeliana agli insediamenti ebraici in Cisgiordania". Lo ha detto Benyamin Netanyahu in un'intervista alla Radio Militare. "Non c'è alternativa ad una sovranità israeliana agli insediamenti e non potremmo consentire che uno stato palestinese prenda possesso di quelle zone". Poi ha ribadito che è sua intenzione di "non rimuovere nessun abitante dagli insediamenti e Israele controllerà il territorio a nord del Giordano".