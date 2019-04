Brexit: video di May su Twitter

ROMA, 7 APR - Rilassata, seduta sul divano e sorridente. Dopo il comunicato ufficiale sulla Brexit la premier britannica ha deciso di rivolgersi direttamente al popolo con un video messaggio su Twitter che gli analisti giudicano diverso dai soliti, meno impostato. "Negli ultimi giorni la gente mi ha chiesto che diamine stia succedendo. E lo capisco, perché dopo tutto sono passati tre anni da quando abbiamo votato al referendum", esordisce la primo ministro nel filmato di 2 minuti che ricapitola gli sviluppi delle ultime settimane e ribadisce la volontà della May di veder approvato il suo accordo dal parlamento così da poter lasciare l'Unione europea nei tempi previsti. "Il parlamento - prosegue la premier - ha anche votato una legge per impedire il divorzio senza un accordo. Quindi la scelta che ci si para davanti adesso è: o lasciare l'Ue con un accordo o non lasciarla affatto". "Io penso, il governo pensa, che dobbiamo trovare un accordo, dobbiamo realizzare Brexit", ripete May come un mantra.