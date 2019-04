Movimento ebraico vota contro Corbyn

ROMA, 7 APR - Nuova grana per il leader del partito laburista Jeremy Corbyn. Il Jewish Labour Movement ha approvato, "quasi all'unanimità", una mozione di sfiducia contro di lui per come ha gestito le accuse di antisemitismo ad alcuni componenti del Labour. "I membri del partito di origine ebraica hanno assistito con orrore a quello che è successo negli ultimi anni", ha dichiarato a Sky news il segretario generale dell'organizzazione, Peter Mason, prima dell'inizio della conferenza annuale. La leadership di Corbyn è da tempo oggetto di critiche per la sua estrazione di estrema sinistra e per una cultura che gli oppositori interni e alcuni deputati ebrei considerano vicina a forme di antisionismo di fatto antisemite. A inizio marzo l'authority britannica per la tutela dei diritti umani ha avviato un'indagine preliminare per valutare se il Labour abbia mancato di applicare in pieno il proprio statuto per contrastare i fenomeni di antisemitismo denunciati fra le sue file