Ghosn, pm pronti a interrogare la moglie

TOKYO, 7 APR - Va avanti spedita l'investigazione finanziaria sui presunti illeciti finanziari commessi dall'ex presidente di Nissan-Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn. Il pubblico ministero ha inoltrato una richiesta al tribunale di Tokyo per interrogare la moglie Carole, dopo aver già contattato le autorità del Medio Oriente, della Svizzera, e degli Stati Uniti, nel tentativo di risalire alle transazioni che sarebbero state effettuate dal marito. Ghosn è stato arrestato per la quarta volta lo scorso giovedì con l'accusa di abuso di fiducia aggravata. Secondo il canale pubblico Nhk, i pm hanno chiesto alla moglie dell'ex tycoon una testimonianza su base volontaria, ma l'istanza è stata respinta. Il rifiuto ha condotto gli investigatori a richiedere al giudice di poterla ascoltare prima dell'inizio dell'udienza legale sul caso. In questo modo - spiega la Nhk - la petizione darebbe ai giudici l'autorizzazione di interrogare un testimone che si rifiuta di deporre in aula.