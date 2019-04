Trump, migranti sembrano karateka

WASHINGTON, 7 APR - Donald Trump ha ridicolizzato alcune delle persone che chiedono asilo al confine col Messico, affermando che sembrano combattenti di arti marziali miste allenati da avvocati a dire che temono per le loro vite se costretti a tornare a casa. "Il programma per l'asilo è una truffa", ha detto all'assemblea annuale della Republican Jewish Coalition, affermando che lo usano alcune delle persone più violente, persone che sembrano quelli che devono combattere per la Ufc" (Ultimate Fighting Championship), un'organizzazione di arti marziali miste statunitense. "Non amiamo - ha spiegato - il fatto che abbiano i tatuaggi sulla faccia, questo non è un buon segno. Non amiamo il fatto che portino le bandiere dell'Honduras o del Guatemala o del Salvador, solo per dire che sono pietrificati nel loro Paese".