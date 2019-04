Libia: forze Haftar, 'aeroporto nostro'

IL CAIRO, 6 APR - L'Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, anche pubblicando una foto, ha smentito l'annuncio che le milizie filo-Sarraj controllino l'aeroporto internazionale del Cairo, quello chiuso dal 2014 e situato a 25 km in linea d'aria dal centro della città . "Le forze armate in questo momento controllano l'insieme dell'aeroporto internazionale di Tripoli e lo mettono in sicurezza", si sostiene in un post su Facebook della "Divisione informazione militare" dello Lna. Intanto il portavice del Lna ha riferito che sono 14 i morti nelle fila dell'Esercito nazionale libico dall'inizio dell'attacco lanciato due giorni fa su Tripoli da Haftar. "Le operazioni militari, dal loro inizio, hanno fatto 14 martiri", ha detto il portavoce usando il consueto termine islamico che indica i caduti in battaglia.