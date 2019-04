Tunisia: Essebsi, non mi ricandido

TUNISI, 6 APR - "La Tunisia ha bisogno di cambiamento ed io non ho intenzione di presentarmi alle presidenziali". Lo ha detto il presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi, oggi a Monastir in apertura del congresso del partito modernista di cui è anche fondatore, eliminando ogni dubbio sulla possibilità di una sua ricandidatura alle elezioni presidenziali del 17 novembre prossimo. Nidaa Tounes, uscito vincitore dalle elezioni politiche del 2014, partito della coalizione di governo, vive da anni una crisi profonda che ha causato scissioni, perdita di parlamentari e consensi in generale. Particolarmente difficili i rapporti tra l'attuale premier, Youssef Chahed ed il figlio del presidente tunisino, nonché direttore esecutivo di Nidaa Tounes, Hafedh Caid Essebsi. Il comitato esecutivo del partito, preso atto della posizione di Chahed decise a settembre di "sospendere l'adesione" del primo ministro. Oggi il presidente Essebsi a Monastir ha chiesto lo sblocco di questo "congelamento".