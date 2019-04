Legali Trump contro divulgazione redditi

WASHINGTON, 6 APR - Gli avvocati di Donald Trump fanno le barricate contro la richiesta della Ways and Means Committee della Camera - la commissione preposta all'uso dei fondi del parlamento e alle questioni fiscali - di acquisire dal servizio fiscale (Irs) le dichiarazioni dei redditi personali e d'affari del tycoon degli ultimi sei anni. Uno dei suoi legali, William S. Consovoy, si è opposto, sostenendo che si tratta di un "evidente abuso di potere" animato da motivazioni politiche che "viola i vincoli della costituzione". In ogni caso, secondo Consovoy, l'Irs deve attendere una "opinione legale formale" del dipartimento di giustizia prima di divulgare i 'tax return' di Trump. Il presidente ha infranto una prassi ultradecennale rifiutandosi di rendere note le sue dichiarazioni dei redditi, sostenendo che non interessano alla gente e che comunque sono ancora sotto ispezione. La battaglia legale potrebbe arrivare sino alla Corte Suprema.