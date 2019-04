Tripoli lancia operazione anti-Haftar

IL CAIRO, 5 APR - La nuova coalizione di milizie "Regione occidentale" ha lanciato l'operazione "Wadi Doum 2" per contrastare l'attacco del generale Khalifa Haftar a Tripoli. Lo riferiscono media libici come Libya Observer. Il nome in codice deriva dalla pista d'atterraggio militare fatta costruire da Muammar Gheddafi nel nord del Ciad dove Haftar fu sconfitto e catturato da forze governative ciadiane nel 1987 quando all'epoca combatteva per il leader libico, ricorda il sito Libya Herald.