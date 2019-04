Berlino, in contatto con Roma su Sea Eye

BERLINO, 5 APR - "Siamo in contatto diretto con i partner italiani". Lo ha confermato una portavoce del ministero degli Esteri tedesco rispondendo ad una domanda sulla nota verbale con cui ieri la Farnesina ha fatto appello alle responsabilità della Germania sulla vicenda della nave dell'ong Sea Eye con 64 migranti a bordo. La portavoce ha tuttavia chiarito che non avrebbe commentato sui contenuti dei contatti diplomatici in corso.