Maxi-trasloco in nuovo scalo di Istanbul

ISTANBUL, 5 APR - Dopo quasi 6 mesi di rinvii per problemi finanziari e logistici, è iniziato la scorsa notte il maxi-trasloco dallo scalo Ataturk al nuovo Grande Aeroporto di Istanbul, inaugurato il 29 ottobre scorso dal presidente Recep Tayyip Erdogan, ma finora operativo solo per pochi voli. Fino alla mezzanotte di domani si svolgeranno le operazioni di trasferimento con la chiusura di numerose strade, per una durata stimata di circa 45 ore, con una riduzione del traffico aereo nella megalopoli sul Bosforo. Secondo la Turkish Airlines, che nel nuovo scalo sposterà il suo hub, si tratta della più grande operazione logistica di questo genere nella storia dell'aviazione civile, con il trasporto di 47.300 tonnellate di equipaggiamento, corrispondente al trasporto medio di circa 5 mila tir, che impegnerà 1.800 persone. Il primo volo dopo il trasloco è previsto domani alle 14 locali per la capitale Ankara. Dopo oltre 80 anni, lo scalo Ataturk non sarà più operativo per i voli civili.