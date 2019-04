Min. Esteri Venezuela da Assad a Damasco

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 APR - Il presidente siriano Bashar al Assad ha ricevuto a Damasco il ministro degli esteri venezuelano Jorge Arreaza, affermando che "quel che è accaduto in Venezuela è simile a quello accaduto in Siria", in riferimento al presunto "complotto" ordito a livello internazionale per indebolire il paese mediorientale dal 2011, anno dello scoppio delle violenze. Arrivato in Libano nei giorni scorsi in un tour regionale, Arreaza ha proseguito il suo viaggio a Damasco dopo esser stato ricevuto a Beirut dalle autorità libanesi e dal leader degli Hezbollah Hasan Nasrallah, alleato dell'Iran.