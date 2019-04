Ecuador, nessuna decisione su Assange

QUITO, 5 APR - Un anonimo alto funzionario del governo dell'Ecuador ha reso noto che nessuna decisione è stata presa per espellere Julian Assange dall'ambasciata del Paese a Londra nonostante i messaggi inviati via Twitter da Wikileaks secondo cui la sede diplomatica si prepara a cacciare il fondatore di Wikileaks e avrebbe già raggiunto un accordo con la Gran Bretagna per il suo arresto.