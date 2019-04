Siria: 4 kamikaze in azione a Raqqa

ROMA, 3 APR - Quattro attentatori suicidi si sono fatti saltare in aria a Raqqa, l'ex 'capitale' dello Stato islamico in Siria. Ne dà notizia un portavoce delle cosiddette Forze democratiche siriane (Sdf) a maggioranza curda, che controllano la città dal 2017, quando ne strapparono il controllo ai jihadisti. Lo riferisce la televisione panaraba Al Arabiya. Il portavoce non ha fornito notizie su eventuali vittime.